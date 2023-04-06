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Spor

Jorge Jesus'tan ilk 11 değişikliği

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de mağlubiyet sonrasından teknik direktör Jorge Jesus ilk 11 tercihinde 6 değişiklik yaptı.

IHA6 Nisan 2023 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan ilk 11 değişikliği
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Beşiktaş maçının 11'ine göre Türkiye Kupası'nda Kayserispor karşısında 6 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Beşiktaş maçı 11'ine göre 6 farklı isim görev aldı. Derbide 3'lü savunmayla sahada yer alan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'ın dışında Osayi Samuel, orta sahada görev yapan Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler bu maçta yedek kulübesinde yer alıyor. Joao Pedro ise hastalığı nedeniyle formasından uzak kaldı.

ALİOSKİ VE EMRE 81 GÜN SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Makedon beki Ezgjan Alioski ile Emre Mor, sarı-lacivertli formayla son olarak Gaziantep FK maçında 11'de yer almıştı. İki futbolcu 81 gün sonra 11'de şans buldu.

SERDAR DURSUN 224 GÜN SONRA 11'DE

Bu sezon Süper Lig'de 1 gol, 2 asistle oynayan ve 14 lig maçında oynayan Serdar Dursun, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Austria Wien mücadelesinde 11'de sahaya çıkmıştı. 31 yaşındaki forvet 224 gün sonra Fenerbahçe formasıyla 11'de şans buldu.

Portekizli teknik adam, Kayserispor maçına şu 11'le başladı:

Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia

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