Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de son lig maçına göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Jesus, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendikleri maçın ilk 11'inde biri zorunlu üç ismi değiştirdi. Emre Mor, sakatlığı bulunduğu için Ankara'ya getirilmezken, Joao Pedro ve İsmail Yüksek yedek kulübesinde oturdu. Portekizli teknik adam bu isimlerin yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'ye ilk 11'de şans tanıdı.

Sarı-lacivertli takım sahaya üçlü savunma sistemiyle çıktı. Kalede Altay Bayındır'ın görev aldığı konuk ekipte, savunma üçlüsünü Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai oluşturdu. Kanat beklerde Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Jesus, orta sahada ise Miguel Crespo ile Lincoln'e görev verdi. Sarı-lacivertlilerin hücum üçlüsünde ise İrfan Can Kahveci, Enner Valenica ve Batshuayi oynadı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'un yanı sıra sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de başkente getirilmedi.

BATHSUAYİ, LİGDE İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin Belçikalı santraforu Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ve iç sahadaki AEK Larnaca maçlarında 11'de oynayan 29 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girmişti.

Michy Batshuayi, Süper Lig'de 5 ayı aşkın bir süre sonra 11'de forma giydi. Belçikalı oyuncu ligde son olarak, geçen sezon Beşiktaş forması giyerken, 8 Mayıs'ta şimdiki takımı Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynamıştı.

JESUS'UN JOKERİ LİNCOLN



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'yi bu sezon adeta joker gibi kullanıyor.

Bu sezon 18. resmi maçına çıkan Lincoln, MKE Ankaragücü karşısında orta sahanın ortasında Miguel Crespo'nun yanında görev aldı. Sol kanat bek, sol bek, sol ve sağ kanat, 10 numara pozisyonlarında oynayan Lincoln, başkent deplasmanında merkez orta sahada görev yaptı.

MKE ANKARAGÜCÜ TARAFTARINDAN ALTAY BAYINDIR'A SEVGİ GÖSTERİSİ



MKE Ankaragücü taraftarı, eski oyuncusu Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Altay, eski takımına karşı Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahaya çıktı. Altay, ısınmak için çimlere ayak bastığında MKE Ankaragüçlü taraftarları milli kaleci lehine tezahürat yaptı. Altay da tribünleri tek tek dolaşarak kendisine gösterilen sevgiye alkışla karşılık verdi.

ARDA GÜLER, POLİS MEMURU TEYZESİYLE HASRET GİDERDİ



Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, maçta görev yapan polis memuru teyzesiyle hasret giderdi.

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Arda, Ankara'da görev yapan polis memuru teyzesiyle birbirlerine sarıldılar ve sohbet ettiler.

"BARTIN" UNUTULMADI



MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenler anıldı.

İki takım maç için seremoniye birlikte taşıdıkları "Milletimizin başı sağ olsun." pankartıyla çıktı. Tribünler de "Bartın" tezahüratı yaptı.

Öte yandan sarı-lacivertli takım da ısınmak için sahaya üzerinde "Bartın" yazılı siyah tişörtlerle çıkarken, maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.

ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE



Zorlu maçta, Eryaman Stadı'nın tribünleri tamamen doldu.

Biletler satışa çıktıktan 13 dakika sonra tüketen MKE Ankaragücü taraftarı, tribünlerde boş yer bırakmadı.



Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünün tamamını doldurdu.

ÖMER ERDOĞAN, JESE'Yİ İLK 11'DE OYNATTI



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, göreve geldikten sonra yıldız oyuncusu Jese Rodriguez'i ilk kez 11'de görevlendirdi.

Erdoğan, geçen hafta İstanbulspor'u 2-1 yenen takımdan iki değişiklik yaptı. Erdoğan, santrafor arkasında Pedrinho'nun yerine Jese'yi, sağ bekte de Oğuz Ceylan'ın yerine yeni transferlerden Kevin Malcuit'i oynattı.

Ömer Erdoğan yönetiminde ilk kez 11'de sahaya çıkan Jese, son olarak 27 Ağustos'ta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev almıştı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDEN BİR İLK



MKE Ankaragücü Kulübü, iklim değişikliğine dikkati çekmek adına ilk defa bir futbol maçında sera gazı emisyonunu ölçtürecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma sırasında sera gazı emisyonu hesaplatılarak "Karbon Ayak İzi" ortaya çıkartılacak.