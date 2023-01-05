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Spor

Jorge Jesus'tan Ocak operasyonu! Üstlerini çizdi...

Ocak ayında transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de ayrılacaklarda belli oldu. Jorge Jesus2un 8 ismin üstünü çizdiği iddia edildi. İşte detaylar...

A Spor5 Ocak 2023 Perşembe 22:08 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Ocak operasyonu! Üstlerini çizdi...
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Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de ocak ayı transfer operasyonu başladı.

Sarı lacivertliler kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Yönetim yapılacak transfer hamlelerinin ardından sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Kanarya'da transferi konuşulan isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu.

Teknik Direktör Jorge Jesus, transfer döneminin başlamasına kısa bir süre yolların ayrılmasını istediği isimleri belirledi.

Portekizli hoca gidecek oyuncularla takım kadrosunun rahatlamasını istiyor.

Deneyimli çalıştırıcı şu ana kadar hiç verim alamadığı futbolcuları tespit etti.

Jorge Jesus, o futbolcuların idman ve maç performansını yakından takip etti.

Bu doğrultuda kararını veren Jesus, 8 futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi.

Başarılı antrenörün, bu oyuncularla ilgili raporunu yönetime sunduğu iddia edildi.

İşte o oyuncular: Nazım Sangare, Bruma, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp, Diego Rossi, Isak Vural, Miha Zajc, Luan Peres

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