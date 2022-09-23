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Spor

Jorge Jesus'tan övgü: Taraftar çok tutkulu

Sezon başında takıma katılan Portekizli Teknik direktör Jorge Jesus ile büyük bir çıkış yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Portekizli çalıştırıcı bu başarının içeride ve deplasmanda tutkuyla destekleyen taraftar ile mümkün olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Fanatik23 Eylül 2022 Cuma 09:22 - Güncelleme:
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Jorge Jesus, ülkesinde basına verdiği demeçte 12. adamı överek, "Çalıştığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Başarıya aç bir taraftara sahibiz ve deplasmanda bile bizi yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kariyerine güzel bir başlangıç yapan, uyguladığı rotasyonla en çok konuşulan teknik adam olan Jorge Jesus, ülkesi Portekiz'de açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin 12. adamına övgüler yağdırdı.

TUTKULU TRANSFER KİTLESİ

Jesus, "Görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz. Şu anda takımımızın en büyük itici gücü, tribünlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı. Başarılı teknik adam, yönetimin transfer dönemindeki hamleleriyle üzerine düşeni yaptığını söyledi.

"ŞAMPŞYONLUĞA YÜRÜMEK İSTİYORUZ"

Jorge Jesus, "Bundan sonrası biz teknik ekiple, oyuncularda. Artık başarının sorumluluğu bizde" ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, Milli aradan sonra Beşiktaş ile karşılaşacaklarını belirterek, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir derbi var. Türkiye'de derbi maçlarının tansiyonu oldukça yüksek. Deplasmana gideceğiz ancak bunun üstesinden gelip kazanarak lig şampiyonluğu yolunda hedefimize adım adım yürümek istiyoruz" diye konuştu. Jorge Jesus son olarak Süper Lig'de rekabetin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

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