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  • Jorge Jesus'tan oyunculara uyarı! ''Şampiyon olmak istiyorsanız...''
Spor

Jorge Jesus'tan oyunculara uyarı! ''Şampiyon olmak istiyorsanız...''

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor yenilgisinin ardından liderliği ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe, Jorge jesus önderliğinde toparlanma çalışmalarına başladı.

Takvim26 Aralık 2022 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan oyunculara uyarı! ''Şampiyon olmak istiyorsanız...''
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Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe ara sonrasına kötü start verdi. Sarı lacivertlilerde teknik heyet, takımı toparlamak için harekete geçti...

Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Yarışta bu tip kayıplar yaşayacaklarını belirten deneyimli hoca, önemli olanın gerekli dersleri çıkartıp, sezon sonunda zirvede yer almak olduğunu söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyon olmak istiyorsanız zorlukların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Bunun için daha çok çalışıp, kenetleneceğiz. Hatayspor maçını kazanıp, yeni bir seri başlatmalıyız" dedi.

HEDEF DEVRE ARASINA KAYIPSIZ GİTMEK

Fenerbahçe; Hatay, Antalya, Galatasaray ve Gaziantep serisini kayıpsız geçip ilk yarıyı zirvede bitirmek istiyor.

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