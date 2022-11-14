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Spor

Jorge Jesus'tan özel program! İki isme uyarı...

Joshua King ve Joao Pedro'nun performansının düşük olması Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u düşündürüyor. Performanslarını arttırmak için iki isme Dünya Kupası arasında özel program uygulanacağı öğrenildi.

Habertürk14 Kasım 2022 Pazartesi 17:23 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan özel program! İki isme uyarı...
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Fenerbahçe 116 günde 25 resmi maç oynadı. UEFA Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Dünya Kupası arasında 29 puanla zirvede girdi. Fenerbahçe bu yoğun maç trafiğinde yaz transfer dönemi kadrosuna kattığı iki isimden istediği verimi alamadı. O oyuncular Joshua King ve Joao Pedro.

KİNG DÜNYA KUPASINDAN SONRA DÖNECEK

Sezona iyi başlayan ve 8 maçta 3 gol 1 asistlik katkı yapan King'in sakatlığı uzun sürdü. Norveçli hücum oyuncusunun sahalara dönmesi uzadı.

Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacak olan 30 yaşındaki oyuncu teknik direktör Jorge Jesus'un elini güçlendirecek. Joshua King için özel bir çalışma programı hazırlanacak.

PEDRO'YA GÖZDAĞI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro da henüz istenilen seviyede değil. Giresunspor maçında kırmızı kart gören Brezilya asıllı İtalyan forvet, takımını 1 kişi eksik bırakmıştı.

15 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yapan Pedro ile görüşen teknik direktör Jorge Jesus, "Tatilden sonra sahada daha güçlü bir Joao Pedro istiyorum. Potansiyelini sahaya yansıtmalısın. Üzerindeki baskıyı atmalısın" dedi.

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