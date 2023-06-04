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Spor

Jorge Jesus'tan şaşırtan karar

Spor Toto Süper Lig2in 37. haftasında 3-0'lık skorla yenildikleri derbi mücadelesi sonrası Jorge Jesus, basın toplantısına katılmama kararı aldı.

4 Haziran 2023 Pazar 21:31 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan şaşırtan karar
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi sonrası sürpriz bir karar verdi.

DERBİ GALİBİYETİ ALAMADAN KAPATTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden yenik ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemedi.

Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

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