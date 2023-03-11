Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması! ''Bütün dünya biliyor...''

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaştı. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı. Maçın ardından Jorge Jesus tur umutlarını rövanşa taşıdıklarını söylerken, turu geçen taraf olacaklarına inandıklarını dile getirdi.
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Portekizli teknik direktör daha sonra Brezilya basınına konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'ye alışmakta zorlandığını söylerken ayrılık için mayıs ayını işaret etti. Jorge Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum."
ifadelerini kullandı.
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Sabah gazetesinin Jorge Jesus'a yönelttiği "Sözleriniz doğru mu, bir şey söylemek ister misiniz?"
sorusuna, Portekizli teknik direktör, "Mayısta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor"
ifadelerini kullandı.