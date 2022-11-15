Jorge Jesus'tan stoper takviyesi! Listede 4 isim var

Takımdaki stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geniş bir liste üzerinden çalışmalara başladı. Şu an için listede 2 yerli, 2 yabancı isim öne çıkıyor.

KAAN AYHAN TRANSFERİNDE RAKİP ÇOK

Sarı-Lacivertliler, Kaan Ayhan için girişimlere geçen hafta başlamıştı. Sassuolo, başarılı savunmacının kiralanmasına yeşil ışık yaktı. Ancak taraflar 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunda anlaşamadı.

Pazarlıklarda Fenerbahçe'nin elini zayıflatan konu, Kaan'ın başka taliplerinin de olması. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Beşiktaş , Milli stoper için devreye girdi. Galatasaray ile Trabzonspor da 28 yaşındaki stoperle ilgileniyor. Sassuolo bu nedenle taleplerinde kolay kolay geri adım atmıyor. Sarı-Lacivertliler, Kaan Ayhan için şartları zorlamaya devam edecek.

SAMET AKAYDIN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adana Demirspor'da göz dolduran bir performans sergiledi. Samet Akaydın, yükselen formunun ödülünü, Milli Takım'a çağırlarak aldı. Sarı-Lacivertliler'in gözlemcilerinin Samet'i sezon başından beri yakından takip ettiği kaydedildi. Yönetime, başarılı savunmacıyla ilgili olumlu rapor sunuldu.

Samet Akaydın, ligde 13 maçta oynadı, yüzde 85 pas isabeti, maç başına 46 başarılı pas ve yüzde 63 ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti. Başkan Ali Koç'un, Adana Demir Başkanı Murat Sancak'la başarılı stoper için görüşme yapabileceği öğrenildi.

DİAKHABY İÇİN FIRSAT DOĞABİLİR

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı şu anda dolu. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zajc'ın ocak ayında satılma ihtimali gündemde. Bu gerçekleşirse, stoper için yabancı adaylar da gündeme alınacak. Bu isimlerden biri, Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby.

Fransız savunmacının adı daha önce de Türk takımlarıyla anılmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun Valencia ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Diakhaby, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan İspanyol ekibinin yeni kontrat önerisini kabul etmedi. Fenerbahçe, sezon sonunda boşa çıkacağı için başarılı oyuncuyu ocak ayında uygun bir bedelle kadrosuna katabilir.

NİNO YENİDEN GÜNDEMDE

Yaz transfer döneminde stoper arayışları sırasında gündemi en çok meşgul eden isim Nino'ydu. Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da devredeydi. Ancak Fluminense, o dönemde Brezilya'da sezon devam ettiği için pazarlıklara yanaşmamış, 10 milyon Euro'nun aşağında bir rakamı kabul etmeyeceğini bildirmişti.

Brezilya'da sezon bitti. Nino, kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor. Fluminense'nin bu kez pazarlıklarda daha makul davranma ihtimali var. Fenerbahçe'nin ocak ayında Brezilya ekibinin kapısını çalarak bir kez daha Nino'nun şartlarını sorması bekleniyor. Jesus'un 25 yaşındaki stoperi çok istediği kaydedildi.