Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 kazanılan Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.

Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe bugün harika bir maç çıkardı. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yok. 85. dakikada tehlikeli bir atak geliştirdiler ama Altay çok iyi kurtarış yaptı. İlk yarıdaki performansımız rakibi çok yıpratıcıydı. Bu tarz bir oyun oynamak için bizim seviyenizde olmanız gerekiyor. Rakibimiz iyi bir takım. Taraftarımızın da desteğiyle galip geldik. Taraftarın bizimle olması çok önemli. Maç içinde iyi olmadığımız anlar olabiliyor o anlarda taraftarın bizi desteklemesi çok önemli." dedi.

Transfer ve Michy Batshuayi için de konuşan Jesus, "Transfer sezonunun sonuna kadar başka bir transfer yapmayacağız. Yabancı kontenjanı dolu. Türkiye Ligi'nde buna uymamız gerekiyor. Fenerbahçe kadrosu tamamlandı. Ocak ayına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Batshuayi, geçen sene Türkiye'de oynadı. Belçika Milli Takımı'nın santrforu, benim de çok iyi bildiğim ve özelliklerini beğendiğim bir oyuncu. 3 opsiyonumuz vardı forvet için. Batshuayi en çok uyan oyuncuydu. Özellikleriyle opsiyonlarımız arasındaki en iyisiydi." ifadelerini kullandı.

Jesus son olarak Dinamo Kiev maçı için, "Dinamo Kiev maçı ile tekrar oynayacağız. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde olması önemli. Güçlü bir gruptayız ama son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim bu seneki en önemli hedefimiz lig ama Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.