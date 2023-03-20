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Spor

Jorge Jesus'un cezası belli oldu! Derbide sahada olacak mı?

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçtan ihraç edilmişti. Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçında takımını yalnız bırakacak. Portekizli teknik adamın kırmızı kartı ile alakalı sürpriz yorumlar yapıldı. İşte detaylar…

Star Gazetesi20 Mart 2023 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un cezası belli oldu! Derbide sahada olacak mı?
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Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçen Fenerbahçe, dün akşam Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve bir maç eksiği ile birlikte en yakın rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirdi. İlk yarıdaki kötü oyun ve maçın devamındaki hakem hataları Portekizli çalıştırıcıyı çileden çıkardı. 68. dakikada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Jorge Jesus, derbide takımını yalnız bırakacak.

JORGE JESUS'UN İKİNCİ KIRMIZISI

Saha kenarında agresif ve hırçın tavırları ile bilinen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, dün akşam gördüğü kırmızı kart ile birlikte bu sezon takımını ikinci kez yalnız bırakacak. Adana Demirspor maçının ardından hakeme yoğun itirazda bulunmuş ve maçın ardından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Dün akşam ise gene aynı sebepten oyun dışı kalan tecrübeli hoca Beşiktaş maçında takımın başında olamayacak.

JORGE JESUS'UN KIRMIZISI NE ANLAMA GELİYOR?

Portekizli teknik adamın kırmızı kart görmesi iki farklı yorum yapılmasına neden oldu. Ligi bırakmış, ayrılığı kafasına koymuş yorumları yapılırken, bir yandan da bu aslında takımı ateşlemek için bir uyarıydı ifadeleri de kullanıldı. Fakat Beşiktaş maçında kenarda olmayışı Fenerbahçe açısından büyük bir dezavantaja dönüşebilir.

Star Gazetesi

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