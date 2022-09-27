Jorge Jesus'un derbi taktiği! Beşiktaş'ı yıkacak planı buldu

YÜKSEK MÜCADELE

Milli araya farklı Alanyaspor galibiyetiyle girip ligde çıkışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler artık tamamen Beşiktaş maçına çevrildi. Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak kritik karşılaşma için günlerdir yardımcılarıyla birlikte çalışan teknik direktör Jorge Jesus, derbi için taktik planlarını da büyük ölçüde şekillendirdi. Milli takımlardan dönecek oyuncularının takıma katılmasını bekleyen Portekizli hoca, hazırladığı analizleri perşembe gününden itibaren oyuncularıyla paylaşacak..

Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıkları Rennes karşısında son 30 dakikada ortaya konulan performans üzerinde çalışıyor. Özellikle orta sahayı kalabalık tutup rakibinin kanat aksiyonlarını kesmek isteyen Jesus, ileriye çıkışlarda da hız ve çabukluk bekliyor. Bu karşılaşmada kurt hocanın, İsmail Yüksek'in yanı sıra İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan'ı 11'de düşündüğü ve dirençli, mücadele gücü yüksek, sert bir takım ile sahada olmak istediği öğrenildi.