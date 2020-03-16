Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

16 Mart 2020 Pazartesi 23:43 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 23:53

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Açıklama Flamengo kulübünün resmi sitesinden yayınlandı. Fenerbahçe'nin de teknik direktör listesinde olduğu iddia edilen Jesus Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde kulüp çalıştırdı.



Flamengo'nun paylaşımı:

"Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor."









