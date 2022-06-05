Jorge Jesus'un maaşıyla ilgili şaşırtan iddia

Fenerbahçe'nin 1 yıllığına sözleşme imzaladığı Jorge Jesus için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Portekiz basını, Jesus'un imza törenine geniş yer ayırırken, 67 yaşındaki teknik adamın maaşıyla ilgili farklı bir bilgi ortaya attı.
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başlıklarının yanı sıra Jesus'un maaşının 5 milyon avro
, yardımcılarının ise 1.5 milyon avro
olduğu yazıldı. Ayrıca deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması ve şampiyonluk halinde de prim alacağı vurgulandı.
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Fenerbahçe, Jesus için yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın 3 milyon avro
maaş alacağını açıklamıştı.