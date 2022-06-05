Jorge Jesus'un maaşıyla ilgili şaşırtan iddia

Fenerbahçe'nin 1 yıllığına sözleşme imzaladığı Jorge Jesus için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Portekiz basını, Jesus'un imza törenine geniş yer ayırırken, 67 yaşındaki teknik adamın maaşıyla ilgili farklı bir bilgi ortaya attı.

Jorge Jesus Samandıra'yı gezdi! 5 yıldız detayı...