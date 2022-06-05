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Spor

Jorge Jesus'un maaşıyla ilgili şaşırtan iddia

Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon avro alacağını açıkladığı Jorge Jesus'un maaşıyla ilgili Portekiz'den farklı bir iddia geldi.

Sporx5 Haziran 2022 Pazar 14:16 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 1 yıllığına sözleşme imzaladığı Jorge Jesus için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Portekiz basını, Jesus'un imza törenine geniş yer ayırırken, 67 yaşındaki teknik adamın maaşıyla ilgili farklı bir bilgi ortaya attı.

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"Jesus'a müthiş tören. Jesus şampiyonluk sözü verdi" başlıklarının yanı sıra Jesus'un maaşının 5 milyon avro, yardımcılarının ise 1.5 milyon avro olduğu yazıldı. Ayrıca deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması ve şampiyonluk halinde de prim alacağı vurgulandı.

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Fenerbahçe, Jesus için yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın 3 milyon avro maaş alacağını açıklamıştı.

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