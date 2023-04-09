Jorge Jesus'un oğlu Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, sarı-lacivertli takımda taşları yerinden oynattı. Bu sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi büyük sükse yaratırken son dönemde beklentilerin altında kaldı.

JESUS'UN OĞLU'NDAN OLAY HAREKET

Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus, sosyal medya hesabından beğendiği paylaşımla taraftarı çılgına çevirdi. Fenerbahçe teknik direkötür Jorge Jesus'un büyük oğlu Gonçalo Jesus, babasını Flamengo'ya döneceğine dair sosyal medyada yapılan paylaşımları beğendi. Jorge Jesus'un oğlu Goncalo, "Fenerbahçe'yi nankör bir kulüp olarak nitelendiren ve Flamengo'ya dönmesi gerektiğini belirten" bir yorumu beğendi.

Gonçalo Jesus, Flamengo'ya olan aşkını hiçbir zaman gizlemedi. Jorge Jesus 2020'de kulüpten ayrıldığında Flamengo için bir metin yayınladı. Ayrıca Flamengo'nun Maracanã'daki maçlarında formayla izleyecek kadar fanatik bir taraftar.