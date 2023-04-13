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Spor

Jorge Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı! Brezilya basını sızdırdı

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sözleşme uzatma teklifine henüz cevap vermeyen Portekizli hocanın Flamengo İkinci Başkanı ile görüştüğüne dair ses kayıtları ortaya çıktı.

13 Nisan 2023 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı! Brezilya basını sızdırdı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'nun futboldan sorumlu yardımcısı ve ikinci başkanı olan Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle alakalı olarak Brezilya basınına yaptığı açıklama ortaya çıktı.

TELEFONDAKİ SES KAYITLARI!

UOL'de yer alan haberde Jorge Jesus'un Brezilya'dan bir gazeteciye açıklamalar yaptığı ve bu açıklamaların telefondaki ses kayıtları olduğu belirtildi. İşte Jorge Jesus'un konuşması:

"MARCOS BRAZ BENİMLE KONUŞTU"

"Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu."

"HEMEN GEL DEDİ, GELEMEM DEDİM"

"Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var."

"1 HAFTA BEKLEYEBİLİRİZ DEDİ"

"Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi."

"PARA KONUŞMADIM BİLE"

"İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar."

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