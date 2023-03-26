Jorge Jesus'un yeni prensi! Zaydou Youssouf...

Fenerbahçe için Portekiz'den sürpriz bir transfer iddiası geldi. A Bola'da yer alan haberde, Jorge Jesus'un Famalicao'dan Zaydou Youssouf'u takip ettiği ve sarı-lacivertlilerin oyuncuya ilgisinin olduğu belirtildi.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu için ayrıca Benfica, Porto, Sporting gibi takımların da devrede olduğu kaydedildi.
Öte yandan Fransız orta saha oyuncusunun 3 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcunun o dönem yaşadığı sakatlık nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi. Bu yılın başında Fenerbahçe'nin oyuncuya yeniden ilgi gösterdiği ancak transfer için şu anda rekabetin artmış durumda olduğu belirtildi.
Zaydou Youssouf'un, kendisini Fransa Milli Takımı'na taşıyacak bir sonraki adımı atmaya sıcak baktığının altı çizildi. Bu takımın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir ekip olması gerektiği vurgulandı.
Famalicao'nun sezon başında Saint-Etienne'den kadrosuna kattığı Youssouf, Portekiz temsilcisinde 31 maçta sahaya çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Famalicao ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Youssouf'un güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.