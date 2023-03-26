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Spor

Jorge Jesus'un yeni prensi! Zaydou Youssouf...

Gelecek yılın planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un direktifi doğrultusunda Famalicao forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Zaydou Youssouf'u takibe aldı.

A Bola26 Mart 2023 Pazar 16:02 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un yeni prensi! Zaydou Youssouf...
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Fenerbahçe için Portekiz'den sürpriz bir transfer iddiası geldi. A Bola'da yer alan haberde, Jorge Jesus'un Famalicao'dan Zaydou Youssouf'u takip ettiği ve sarı-lacivertlilerin oyuncuya ilgisinin olduğu belirtildi.

ÖNEMLİ TAKIMLAR İLGİLENİYOR

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için ayrıca Benfica, Porto, Sporting gibi takımların da devrede olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE İÇİN O GERÇEK

Öte yandan Fransız orta saha oyuncusunun 3 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcunun o dönem yaşadığı sakatlık nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi. Bu yılın başında Fenerbahçe'nin oyuncuya yeniden ilgi gösterdiği ancak transfer için şu anda rekabetin artmış durumda olduğu belirtildi.

BİR SONRAKİ ADIMA SICAK

Zaydou Youssouf'un, kendisini Fransa Milli Takımı'na taşıyacak bir sonraki adımı atmaya sıcak baktığının altı çizildi. Bu takımın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir ekip olması gerektiği vurgulandı.

PORTEKİZ'DEKİ RAKAMLARI

Famalicao'nun sezon başında Saint-Etienne'den kadrosuna kattığı Youssouf, Portekiz temsilcisinde 31 maçta sahaya çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Famalicao ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Youssouf'un güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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