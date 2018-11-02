Jorge Sampaoli kimdir Fenerbahçe teknik direktör adayı Jorge Sampaoli kaç yaşında nereli

Jorge Sampaoli kimdir nereli? Jorge Sampaoli Fenerbahçe teknik direktörlük teklifini kabul edecek mi? Jorge Sampaoli kaç yaşında? Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak? soruların yanıtları araştırılıyor. Fenerbahçe, Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jorge Sampaoli'yi getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe , son olarak Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Jorge Sampaoli'ye teknik direktörlük için teklifte bulundu. 2012-2016 yılları arasında çalıştırdığı Şili Milli Takımı'yla önemli başarılar elde eden 58 yaşındaki teknik adam, prese dayalı futbol anlayışıyla tanınıyor. Sampaoli, 2016-17 sezonunda Sevilla ile başarılı bir Avrupa deneyimi yaşadıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçti fakat Tangocular Dünya Kupası'nda istedikleri sonucu alamayınca taraflar yollarını ayırdı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2015 yılında dünyanın en iyi teknik direktörü seçilen Sampaoli'yle Paraguay ve Meksika'nın yanı sıra Tigres, Atlanta United, Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve San Lorenzo da ilgileniyor. Detaylar star.com.tr'de.

Süper Lig'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve son olarak Kadıköy'de Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve ekibi, Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmış ve yeni antrenör arayışlarına başlamıştı. Bu arayışlarda sürpriz bir durağa uğranmış durumda. Fenerbahçe, son olarak Arjantin Milli Takımını çalıştıran Jorge Sampaoli'ye teknik direktörlük için teklifte bulundu.



PRESE DAYALI FUTBOL ANLAYIŞIYLA TANINIYOR



2012-2016 yılları arasında çalıştırdığı Şili Milli Takımı'yla önemli başarılar elde eden 58 yaşındaki teknik adam, prese dayalı futbol anlayışıyla tanınıyor. Sampaoli, 2016-17 sezonunda Sevilla ile başarılı bir Avrupa deneyimi yaşadıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçti fakat Tangocular Dünya Kupası'nda istedikleri sonucu alamayınca taraflar yollarını ayırdı.







2015'TE DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLMİŞTİ



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2015 yılında dünyanın en iyi teknik direktörü seçilen Sampaoli'yle Paraguay ve Meksika'nın yanı sıra Tigres, Atlanta United, Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve San Lorenzo da ilgileniyor.

JORGE SAMPAOLİ KİMDİR?



Futbol oynamadan teknik adamlık kariyerine soyunan isimlerden birisi olan 58 yaşındaki Sampaoli, ilk olarak 2002 yılında Peru Ligi takımlarından Club Juan Aurich'i çalıştırmaya başladı.



Juan Aurich'i bir sezon çalıştırdıktan sonra bir diğer Peru Ligi takımı Sport Boys Callao'nun başına geçti.



İlk yıllarında bir türlü istediği düzeni kuramayan Arjantinli çalıştırıcı, birer sezon aralarla üç farklı takımın başında kendisini bulmaya çalıştı.



Aradığı futbol ortamını ise Şili'de buldu ve kariyeri o günlerden sonra yükselişe geçti.



2010 yılında Club Universidad de Chile'nin başına geçen Sampaoli, bu kulüple arka arkaya iki sezon Şili Ligi şampiyonu oldu ve 2011/12 sezonunda Copa Sudamericana'yı da alarak gövde gösterisi yaptı.



22 Kasım 2012'de Şili Milli Takımı'ndan gelen teklif üzerine Club Universidad de Chile'den ayrılan Sampaoli, kalitesini ise 2014 Copa America'da Şili'yi şampiyon yaparak kanıtladı.



4 sene Şili Milli Takımı'nı yöneten Arjantinli, 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şili Milli Takımı ile yaptıklarından sonra ününü tüm dünyaya duyuran Sampaoli, 1 Temmuz 2016 itibarıyla hayallerini süsleyen La Liga'ya, Sevilla kulübüne doğru yola çıktı.



2015/16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Sevilla'nın başına geçen Arjantinli, takımını La Liga'da dördüncü yaptı ve bu kez de Arjantin Milli Takımı'ndan gelen teklifle Güney Amerika'ya yeniden dönüş sağlama kararı aldı.