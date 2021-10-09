Jorginho: Kim Ballon d'Or kazanmayı hayal etmemiştir ki!

9 Ekim 2021 Cumartesi 23:23 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 23:23

Ballon d'Or ödülü için favorilerden biri olarak gösterilen Jorginho, bu başarıya ulaşmanın kendisini çok mutlu edeceğini söyledi.

Futbola başladığında hayal bile edemediği bir noktada olduğunu söyleyen İtalyan milli oyuncu, "Kim Ballon d'Or kazanmayı hayal etmemiştir ki! Ballon d'Or kazanmak inanılmaz bir şey olur. Bu konuda duygularımı ifade edecek kelimeleri bile bulamıyorum. Futbola başladığımda bu hayale çok uzaktaydım, bu kadar yaklaşmış olmak bile inanılmaz." dedi.

Geçtiğimiz sezon İtalya ile EURO 2020 zaferi yaşayan Jorginho, Chelsea ile de Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluklarına ulaştı.

JORGINHO'NUN DESTEKÇİLERİ; HOCALARI

Roberto Mancini: "Ballon d'Or'u kesinlikle Jorginho hak ediyor, her şeyi kazandı. Başka birinin bu ödülü alması garip olacaktır."

Thomas Tuchel: "Jorginho Ballon d'Or'u hak ediyor. Çok akıllı bir oyuncu, onun hocası olduğum için mutluyum."