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Spor

Jorginho'dan Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Jorginho'dan iyi haber geldi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, ocak ayında Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Jorginho'yla Sao Paulo'nun ilgilenmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sabah5 Ekim 2023 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
Jorginho'dan Fenerbahçe'ye müjde
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Süper Lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertlilerin hedefinde Jorginho var.

Öte yandan İtalyan yıldızla, Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da ilgilendiği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, ocak ayında Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Jorginho'yla Sao Paulo'nun ilgilenmediğini duyurdu.

'FENERBAHÇE İLGİLENİYOR'

Haberde; "Sao Paulo'nun böyle bir düşüncesi yok. Fenerbahçe ilgileniyor" ifadeleri yer aldı.

SKOR YAPAMADI

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Arsenal formasıyla bu sezon 7 müsabakaya çıktı ancak skor üretemedi. Yıldız ismin, Londra temsilcisi ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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