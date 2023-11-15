Jorginho'nun geleceği belirsiz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Jorginho konusunda belirsizlik yaşanıyor.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Jorginho'nun sözleşmesinin sezon sonunda bittiği hatırlatıldı.

OPSİYONU VAR AMA...

İtalyan yıldızın bu nedenle ocak ayından itibaren İngiliz olmayan ekiplerle masaya oturmakta özgür olduğu kaydedildi.

Jorginho'nun Arsenal ile olan sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu olduğu ancak 31 yaşındaki futbolcunun Londra ekibindeki geleceğinin belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Jorginho, geçtiğimiz ay geleceği için yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse herhangi bir görüşme yapmadım. Söyleyebileceğim tek şey burada kendimi gerçekten iyi hissettiğim ve Arsenal'de gerçekten mutlu olduğum. Bu konu hakkında düşünmedim" sözlerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ

Arsenal'de bu sezon 14 maça çıkan Jorginho'nun adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.