Jose Cordoba transferinde Beşiktaş'a 2 rakip

Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Yeni başkan Hasan Arat ile birlikte çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda, önemli değişiklikler yaşanacak.

ÖNCELİK SAVUNMADA

Listesinde birçok isim bulunan Kara-Kartal'da öncelik savunma hattına verildi. Stoper bölgesinden istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar çareyi transferde buldu.

Transfer için düğmeye basan yönetim, Levski Sofya forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Cordoba'nın peşine düştü. İşi sıkı tutan Beşiktaşlı kurmaylar, genç stoperin kulübüyle şimdiden temaslara başladı.

İKİ TALİP DAHA VAR

Siyah-beyazlıların gündemindeki Jose Cordoba'nın iki talibi daha var. Panamalı stopere İtalya'dan Napoli ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt ilgi gösteriyor.

Napoli taraftarının Cordoba transferi hakkındaki iddiaları coşkuyla karşıladığı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde yapılan görüşmeler, transfer konusunda belirleyici olacak.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Levski Sofya ile 24 resmi maça çıkan Jose Cordoba bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.