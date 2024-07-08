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Spor

Jose Maourinho transfer için konuştu! ''Neler isteğimizi biliyoruz''

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları cevapladı. Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin transfer durumunun sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı ' Başkanımız, kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek.' dedi. İşte detaylar...

8 Temmuz 2024 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Jose Maourinho transfer için konuştu! ''Neler isteğimizi biliyoruz''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularıı yanıtladı.

"HİÇBİR ZAMAN OLMADIĞI KADAR MOTİVEYİM"

"Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar motiveyim. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Oyuncularımın yarısı milli takımlaydı. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz."

"SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM"

"Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek."

"BAŞKAN DİREKT BİR MESAJ VERDİ"

"Milli Takım'da oynayan Ferdi, İrfan Can, Mert Müldür, Samet Akaydin satılacak mı? Ne düşünüyorsunuz?"

Jose Mourinho: "Başkanımız çok direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok direkt bir şekilde verdi."

"HIZLI OLACAK BİR ŞEY DEĞİL"

"En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma dönmesi. Hızlı olacak bir şey değil, adım adım. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk idmanlarına çıkacak. Çağlar ilk kez topla idmana başlayacak. Tadic çarşamba dönecek. Biz transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz. İlk oynayacak olduğumuz Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama evimizde oynayacağımız ikinci maçta taraftarımız tribünleri dolduracaktır.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"

"Türk Milli Takımı çok iyi bir iş çıkardı. Yapacak bir şey yok bu konuda. "

"NELERE İHTİYACIMIZ VAR, BİLİYORUZ"

"Transfer piyasasında nelere ihtiyacımız var biliyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmak bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli. Birçok takım 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak. Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama rövanş maçında tribünlerimiz kazanmamız için bize yardımcı olacaklar."

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