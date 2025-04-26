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Spor

Jose Morais: VAR'ın oyuna etkisi çok büyük oldu

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Samsunspor maçının ardından vatandaşı olan VAR hakemi Rui Silva'ya isyan etti.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Jose Morais: VAR'ın oyuna etkisi çok büyük oldu
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Bodrum FK'nın Portekizli teknik direktörü Jose Morais, Samsunspor'a mağlup oldukları maçın VAR hakemi Rui Silva'ya tepki gösterdi.

Vatandaşı Rui Silva'Ya tepki gösteren Jose Morais "Bugün değişik kararlar alındı. Galibiyet veya puan alma konusunda bize karar verilmemesi gibi. Hakemden ziyade VAR, net pozisyonlarımızda bir şeyler çıkarmaya çalıştı." dedi.

Açıklamalarına devam eden Morais "VAR bizim net pozisyonlarımızda bir şeyler çıkarmaya çalıştı! Samsunspor bile onların lehine verilen penaltıyı anlamadı! Sahada adil kararlar yoktu. Bizim penaltımız çok daha netti ama verilmedi. Attığımız gol iptal edildi. Bu maçta çok şey aleyhimize işledi. Üzgünüm, sahada adil kararlar verilmedi! Orta hakem Yasin Kol'un kararları değil ama VAR'ın oyuna etkisi çok büyük oldu!" ifadelerini kullandı.

  • Bodrum FK
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