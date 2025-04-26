Jose Morais: VAR'ın oyuna etkisi çok büyük oldu

Bodrum FK'nın Portekizli teknik direktörü Jose Morais, Samsunspor'a mağlup oldukları maçın VAR hakemi Rui Silva'ya tepki gösterdi.

Vatandaşı Rui Silva'Ya tepki gösteren Jose Morais "Bugün değişik kararlar alındı. Galibiyet veya puan alma konusunda bize karar verilmemesi gibi. Hakemden ziyade VAR, net pozisyonlarımızda bir şeyler çıkarmaya çalıştı." dedi.

Açıklamalarına devam eden Morais "VAR bizim net pozisyonlarımızda bir şeyler çıkarmaya çalıştı! Samsunspor bile onların lehine verilen penaltıyı anlamadı! Sahada adil kararlar yoktu. Bizim penaltımız çok daha netti ama verilmedi. Attığımız gol iptal edildi. Bu maçta çok şey aleyhimize işledi. Üzgünüm, sahada adil kararlar verilmedi! Orta hakem Yasin Kol'un kararları değil ama VAR'ın oyuna etkisi çok büyük oldu!" ifadelerini kullandı.