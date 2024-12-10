Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Real Madrid'e geri dönecek misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Athletic Bilbao maçı öncesi dış basına açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "İnsanlar Lamine Yamal'ı daha çok beğeniyor ama ben Nico Williams'ı destekliyorum. O harika bir oyuncu ve umarım Real Madrid'e gider. Ben çok büyük bir Real Madrid taraftarıyım. Real Madrid'e geri dönmek mi? Dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler. Dostum Ancelotti iyi gidiyor. Florentino Perez, şu ana kadar çok yanlış karar vermedi ve bundan sonra da hata yapacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

"BAŞKA TAKIM GÖREMİYORUM"

"UEFA Avrupa Ligi'ni bu sene kim kazanabilir?" sorusuna ise Jose, "Athletic Bilbao, Tottenham ve Manchester United kazanabilir. Başka takım göremiyorum." diye konuştu.

"BILBAO'DA FİNAL OYNAMAK İSTERİM"

Portekizli teknik adam ayrıca, "Finalin Bilbao'da oynanacak olması taraftarlar ve kulüp için çok önemli olacaktır. Batıl inançlara kapılmadan şunu söyleyebilirim ki Athletic Bilbao ile burada final oynamak isterim ama bu bizim için zor bir görev." diye konuştu.