Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Gelişmeleri anbean sizlere aktarıyoruz...

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI;

"Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim."

'YILDIRIM ANLAŞTIK DEDİ AMA ÖYLE OLMADI'

"Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?"

Ali Koç: "Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz."

JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI;

"ARTIK FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

"Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim."

Ali Koç: "Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz."

"ARTIK FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

"Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim."

"İLK ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜM"

"Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Baranco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor.'

"ROMA'DAN KİMSEYİ İSTEMEDİM"

'Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil."

"YILDIRIM'DAN ONAY ALMADIM!"

"Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım!"

"Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Jose Mourinho'nun görevi devam edecek mi?"

"Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım."

"FENERBAHÇE'DE AVRUPA SEVİYESİNİ GÖRDÜM"

"İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım."

"FENERBAHÇE İÇİN SESİMİ YÜKSELTİRİM!"

"Portekiz'de Türkiye Ligi canlı olarak veriliyor. Haftada 2 maç yayınlanıyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem."

'SORULARINIZ UZUN'

"Sorularınız biraz uzun diyebilirim. Aslında daha kısa sorular sormalısınız."

'RÜYALARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İYİ TAKIM'

"İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey kapalı kapılar ardında yorumları paylaşmamız... Gerek İsmail Kartal ve gerek oyuncularla... Ben dürüst insanım, oyuncuların yüzüne konuşurum. Onların düşünceleri önemli. Yeni geldim takımı tanımam için zaman ihtiyacım. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. İsmail Hoca'dan farklıyım, her hocanın farklı bir durumu vardır. Ali Koç ve Branco, takımı iyileştirmek istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız."

'ANA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'

"Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Kulüpte herkesin bu düşüncede olmasını isterim. Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma saygı duyuyoruz. Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Bunu söylemem doğru olmayabilir ama umarım EURO2024'teki oyuncularımız erken elenir ve hızlı dönerler. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi"