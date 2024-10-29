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  • Jose Mourinho, Avrupa'nın merceğinde! ''Evinde huzuru buldu''
Spor

Jose Mourinho, Avrupa'nın merceğinde! ''Evinde huzuru buldu''

Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yı sahasında 2-0 mağlup etmesinin ardından Avrupa basını Jose Mourinho'yu mercek altına aldı. Ligde Samsunspor ile berabere kaldıktan sonra Bodrum karşısında galibiyeti alan Jose Mourinho için 'Evinde huzuru buldu' yorumu yapıldı. İşte detaylar...

Akşam29 Ekim 2024 Salı 09:16 - Güncelleme:
Jose Mourinho, Avrupa'nın merceğinde! ''Evinde huzuru buldu''
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Fenerbahçe, çift forvet oynadığı maçta Bodrum FK'yi santrforları Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 yendi. 20 puana ulaşan sarı lacivertliler rakip ceza sahasına en çok girdiği ve en yüksek topa sahip olma yüzdesini gerçekleştirdiği maçı oynadı.

Ligdeki son maçta 2 kez öne geçip Samsun'la berabere kalan ardından Kadıköy'de M.United'dan 1-1'le puanı kurtaran Jose Mourinho'nun performansını başta Portekiz basını olmak üzere Avrupa medyası da masaya yatırdı.

Dünyaca ünlü hocanın Samsun deplasmanından sonra aldığı bu skor için "Evinde huzuru buldu" yorumu yapıldı. En çarpıcı analiz Observador'dan geldi: "Yenilgiye benzer beraberliklerin ardından kırılgan Bodrum için fazla bir şeye ihtiyaç duymadılar.

Bu zaferle Mourinho evinde huzuru buldu. Manchester United maçının röportajında olduğu gibi toplantıda ustalık sınıfından sergi verdi."

Rtp: "Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe kritik haftada yapmadı. Galatasaray ve Beşiktaş maçını rahat takip eder."

Ojogo: "Mourinho'nun imzasını taşıyan Fenerbahçe geçici de olsa yeniden podyuma çıktı. Nesyri ve Dzeko zafere taşıdı."

Jnpt: "Jose Mourinho zafere geri döndü. Podyuma göz kırptı."

MOU'YA GÖNDERME

Liverpool efsanesi Jamie Carragher'dan Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho göndermesi. Arsenal'in 2-2 berabere kaldığı maç sonrası skoru korumaya çalışan Arteta'nın oyun sistemini eleştiren Carragher, "Mikel Arteta'nın yeni Pep Guardiola olmasını bekliyordum ama o Jose Mourinho benzemeye başladı" ifadelerini kullandı.

AMRABAT PARLIYOR

Fenerbahçe'de 8 karşılaşmada 6 kez ilk 11'de başlayan Sofyan Amrabat, rating ölçümlerinde 3'üncü kez maçın en iyi oyuncusu seçildi. Faslı orta saha; 'Topla buluşma: 111, isabetli pas: 91, asist: 1, pas yüzdesi: 89.2, sahipsiz top kazanma: 10' istatistikleriyle Bodrum karşısında da sahanın en iyisi oldu, bu sezonun pas isabet rekorunu kırdı.

MEDİNA'DA SORUN TAKSİT

Arjantin basını, Boca Juniors'un 21 yaşındaki orta saha Cristian Medina için F.Bahçe'ye olumlu yanıt verdiğini ancak 3 yıllık taksit konusunda halen sorun olduğunu yazdı. Medina'yı kupa maçında oynatmayan Boca, ödenecek ücretin peşin olmasını istiyor.

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