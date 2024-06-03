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Spor

Jose Mourinho basın toplantısında konuştu! ''Aziz Yıldırım'dan onay almadım''

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında konuşan Jose Mourinho, Aziz Yıldırım ile görüştüğünü ancak Fenerbahçe'ye gelmek için izin almadığını söyledi. İşte o açıklamalar...

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
Jose Mourinho basın toplantısında konuştu! ''Aziz Yıldırım'dan onay almadım''
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Fenerbahçe'nin göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, şampiyonluk için geldiğini söyledi.

61 yaşındaki Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına kulüp başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Mourinho, "Ben şu anda burada ortada oturuyorum. Başkanımıza sizin benim yerimde benim ise sizin yerinizde oturmam gerektiğini söyledim. Eskiden 'Ben Mourinho'yum.' diye şaka yapardım ama şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım.' diye kendimi adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisiyle transfer sürecinde Fenerbahçe adına ilk iletişime geçen kişinin Mario Branco olduğunu vurgulayan Mourinho, şöyle devam etti:

"Doğal olarak benimle iletişime geçen ilk kişi Ali Koç oldu. Buraya gelmekteki ilgimi tetikleyen şey bu oldu. Transfer anlamında hiçbir isimle, hiç kimseyle konuşmadım. Ben proje ve istikrar görmek istiyorum. İsimler üzerinden değil profiller üzerinden konuştuk. Nasıl profillere yönelmemiz gerektiğini konuştuk. Geçmiş kulüplerimde hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Eski kulübüm Roma'dan kimseye karşı bir ilgim de olmadı. Şu anda yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız. Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Herhangi bir kulüple bağlantım yoktu. Benim ailem var, her zaman aileme danışırım. Onların fikirlerini alırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım ile de bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için kimseden izin almadım."

Türkiye liginin kalitesinin yükselmesi gerektiğini aktaran Mourinho, "Bence bir takımın 99 puan alması ve diğer takımın 102 puan alması iyi bir durum değil. Diğer takımlarla bu fark iyi değil, umarım önümüzdeki sene lig daha çekişmeli olur. En azından bu farkın kapanması gerektiğini düşünüyorum. Bu ligin gelişmesi herkes için iyidir. Ben 99 puandan az alayım ama şampiyon olayım düşüncesindeyim." diye konuştu.

İki yıl boyunca Fenerbahçe'de görev yapacağını hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Kim başkan seçilirse seçilsin ben Fenerbahçe için çalışıyor olacağım ama şu anda ben de başkan buradayken burayla sözleşme imzaladım. Branco buradayken sözleşmeyi imzaladım. Benim için istikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. Her şey çok üst düzey. Bu sabah tesislerimize gittim. Görmüş olduğum seviye çok iyi. Avrupa'da birçok takım çalıştırdım. Ben istikrar isterim, sorumluluklarımın bilincindeyim. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına 2 hafta içinde başlamamız gerekiyor. Ön elemelere takımı hazırlamamız gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim."

Portekiz'de Türkiye maçlarının canlı verildiğini aktaran Mourinho, "Oradaki spor kanalları maçları canlı veriyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce de Türkiye ligini düzenli takip ediyordum. Hem insan hem de teknik direktör olarak benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Şu anda Avrupa'da daha fazla insan bu ligi takip edecek diye düşünüyorum. Ben buraya Türk futbolu için geldim ama temelde Fenerbahçe için geldim. Tek isteğim, seviyenin hep daha iyiye gitmesi. Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem." değerlendirmesinde bulundu.

Eski teknik direktör İsmail Kartal'a kariyerinin geri kalanında başarı dileğinde bulunan Mourinho, şunları söyledi:

"Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Direkt konuşmayı seven biriyim. Her zaman iyi biri olmayabilirim onlar için ama dürüst olurum. Birazcık takımı görmem ve tanımam için zamana ihtiyacım var. Ön eleme öncesi 4 haftalık bir hazırlık süreci olacak. 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda olacak. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Yavaş yavaş olacak bir süreç. Fenerbahçe taraftarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız. Şunun sözünü verebilirim, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara empati, iyi iş çıkarma sözü verebilirim. Bu forma benim artık derim, derimin bir parçası. Kulüp bünyesindeki herkesin bu mantaliteye sahip olmasını isterim. Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma da saygı duyuyoruz. İnsanlar büyük düşünüyor çünkü ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım. Adım adım gitmek istiyoruz. Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak."

Branco'nun kendisine çok güzel bir proje sunduğunu dile getiren 61 yaşındaki teknik adam, "Bana sunulan bu belge doğru, bu aslında işin doğasına aykırı. Genelde teknik direktörler kendi projelerini sunar ama bu sefer tam tersi oldu. Kulüp bana projelerini açıkladı. Sosyal anlamda ne kadar büyük bir yer olduğunu biliyorum. Manchester ile Fenerbahçe'ye karşı daha önce oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. Daha sonra ikinci kısım geliyor o da hırs. Hırs nedir, güvenli bir alanda olmak mıdır? Orada bir kulüp çalıştırıp 6-7-8. olmak mıdır? İtalya'yı sevdiğim için orada olmak mıdır? Benim için hırs her maçı kazanmak için oynamaktır. Fenerbahçe'nin de gerçeği bu. Ben taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum, beni de tetikleyen bu hırstı. Konfor alanında olmak istemiyorum. İmkanım olsa önümüzdeki hafta ilk maçımı oynamak isterdim." şeklinde görüş belirtti.

Taraftarların sabırsızlığına ilişkin bir soruya ise Mourinho, şu yanıtı verdi:

"Bu kültürde olmayan bir şeyi onlara öğretemezsiniz. Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, direktör, hoca. Bunların sakin olması lazım, taraftarların değil. Taraftarın çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizde baskı yaratması gerekiyor. Fenerbahçe'deki oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki burada oynayacak kadar iyi değildir. Bize desteği bırakmasınlar. Saha içinde bizimle mücadele etsinler. Umarım kaybettiğimizden daha çok maç kazanırız."

Takımdan ayrılacak oyunculara karşı dürüst olacağını da belirten Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncuların bunu basından öğrenmemesi gerekir. Başkanımız dürüst yaklaştı. Bizim de kendi aramızda oyunculara açık olmamız gerekiyor. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz, giden oyuncular için de geçerli. Bu tarz işlerin gizli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Lukaku ve Dybala'yı duydum, bu oyuncuları istemiyorum. Teknik ekibime gelecek olursak benim için en önemlisi patronun ben olduğum. Benim için çalışanların kim olduğu değil. Hepsi yüksek kalitede insanlar çünkü ben böyle insanlarla çalışırım. Bu konuda biraz bencilim ama tüm ilgi üzerimde olsun isterim."

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