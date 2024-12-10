Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"FİKSTÜRÜMÜZ ZOR"

"Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçtiğimiz haftada Real Madrid'e karşı oynayacağız. Onların hedefi üst sıralarda bitirmek. Final kendi evlerinde olacağı için bu onlara ekstra motive olacak. İçinde bulunduğumuz zor durumlar var. Fred cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor."

"MOTİVASYON İŞİ KOLAY"

"Motivasyon kısmı kolay. Yarın iyi bir takıma karşı oyanayacağız bu da motivasyonu doğal olarak kendiliğinden sağlanır. Kaybettiğimiz maçlarda bir sonraki maçı bir an önce oynayıp kazanmak istiyoruz. Motivasyon problemimiz bu yüzden yok. Bugün herkesin katılımıyla güzel bir taktiksel antrenman yaptık. Taktiksel olarak her şey çok net."

"BILBAO SÜRPRİZLERLE DOLU DEĞİL"

"Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, oyuncuları aynı be yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda 'Bilbao karmaşık değil! Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık' dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak."

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

"Önceliğim her zaman bir sonraki maç. Bilbao maçından sonra önceliğimiz yine Süper Lig olacak. Puan farkı 3'e düştü, şimdi 6 ama lig uzun bir maraton. Takıma inanıyorum, şampiyon olacağımıza inanıyorum."