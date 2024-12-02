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Spor

Jose Mourinho beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2024 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
Jose Mourinho beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSE MOURINHO'DAN AÇIKLAMALAR

"SELÇUK İNAN ÇOK İYİ!"

"Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar."

"OĞUZ AYDIN'DA BÜYÜK FARK VAR"

"İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor."

"SELÇUK İNAN, ARDA TURAN, ÇAĞDAŞ ATAN!"

"Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları, zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak."

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