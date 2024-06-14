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Spor

Jose Mourinho: Borussia Dortmund'dan teklif aldım

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 öncesinde Alman basınına konuştu.

14 Haziran 2024 Cuma 22:01 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Borussia Dortmund'dan teklif aldım
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Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan ve takımın başına geçen Jose Mourinho, EURO 2024 öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulundu.

"DORTMUND'DAN TEKLİF ALDIM"

Bild'de gelen sorulara cevap veren Jose Mourinho, EURO 2024'te izlemeyi merakla beklediği sorusuna şu cevabı vardı:

"Toni Kroos, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda izlenecek ve keyif alınacak oyuncular. Kroos'un yaptığı şeylerin daha fazla farkına varılması lazım."

Sorulara Almanca cevap veren Jose Mourinho geçmişte Borussia Dortmund'dan teklif aldığını ve bu sayede Almanca öğrendiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!"

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