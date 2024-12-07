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Spor

Jose Mourinho derbi öncesi konuştu: Beşiktaş şampiyon olamaz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2024 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Jose Mourinho derbi öncesi konuştu: Beşiktaş şampiyon olamaz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mourinho yaptığı açıklamada, "İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum adrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLAMAZ"

Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor. Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

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