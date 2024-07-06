İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'de sona yakın
Spor

Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'de sona yakın

Transfer çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe golcü transferinde sona yaklaştı. Sarı lacivertli ekip, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için gün sayıyor. İşte detaylar...

Akşam6 Temmuz 2024 Cumartesi 09:07 - Güncelleme:
Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'de sona yakın
ABONE OL

Golcü arayışlarında teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda rotayı Sevilla forması giyen Faslı Youssef En-Nesyri'ye çeviren Fenerbahçe, transferde mutlu sona yakın. Oyuncuyu bir süre önce Jose Mourinho sayesinde ikna eden ve kulübüyle pazarlıklara başlayan sarı lacivertliler, ortak noktayı bulmaya çalışıyor. Sarı Kanarya'nın ilk olarak yaptığı 15 milyon euroluk teklifi reddeden ve sarı lacivertli kulüpten 20 milyon euro bonservis bedeli talebinde bulunan İspanya La Liga ekibi Sevilla, istediğini almaya yakın. CNN Portekiz'in yayınladığı habere göre, Fenerbahçe bu talebi karşılamayı kabul etti.

MOURİNHO'NUN LİSTE BAŞI

Geçen sezon La Liga ekibi Sevilla ile tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 20 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayan 27 yaşındaki başarılı Faslı santrfor, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun forvet listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Genç, fizik gücü yüksek ve bitirici bir forvet arayan Mou, bu pozisyon ve rolde en uygun ismin Faslı golcü olduğunu düşünüyor. Yaklaşık olarak 20 milyon euro piyasa değeri olan En-Nesyri; Avrupa'da Malaga'da 2016'da başladığı kariyerinde 2018 yılında Leganes'e transfer oldu. Bir sonraki sezon Sevilla'ya giden yetenekli golcü, halen takımının formasını giyiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.