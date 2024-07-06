Golcü arayışlarında teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda rotayı Sevilla forması giyen Faslı Youssef En-Nesyri'ye çeviren Fenerbahçe, transferde mutlu sona yakın. Oyuncuyu bir süre önce Jose Mourinho sayesinde ikna eden ve kulübüyle pazarlıklara başlayan sarı lacivertliler, ortak noktayı bulmaya çalışıyor. Sarı Kanarya'nın ilk olarak yaptığı 15 milyon euroluk teklifi reddeden ve sarı lacivertli kulüpten 20 milyon euro bonservis bedeli talebinde bulunan İspanya La Liga ekibi Sevilla, istediğini almaya yakın. CNN Portekiz'in yayınladığı habere göre, Fenerbahçe bu talebi karşılamayı kabul etti.

MOURİNHO'NUN LİSTE BAŞI

Geçen sezon La Liga ekibi Sevilla ile tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 20 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayan 27 yaşındaki başarılı Faslı santrfor, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun forvet listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Genç, fizik gücü yüksek ve bitirici bir forvet arayan Mou, bu pozisyon ve rolde en uygun ismin Faslı golcü olduğunu düşünüyor. Yaklaşık olarak 20 milyon euro piyasa değeri olan En-Nesyri; Avrupa'da Malaga'da 2016'da başladığı kariyerinde 2018 yılında Leganes'e transfer oldu. Bir sonraki sezon Sevilla'ya giden yetenekli golcü, halen takımının formasını giyiyor.