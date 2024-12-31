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  • Jose Mourinho eski öğrencisi için onay verdi! Fenerbahçe'den Heung-min Son sürprizi
Spor

Jose Mourinho eski öğrencisi için onay verdi! Fenerbahçe'den Heung-min Son sürprizi

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala vites arttıran Fenerbahçe için yeni iddia Güney Kore'den geldi. Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertli ekip dümeni Ada'ya kırdı. Fenerbahçe'nin hedefi Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Heung-min Son.

Haber Merkezi31 Aralık 2024 Salı 11:02 - Güncelleme:
Jose Mourinho eski öğrencisi için onay verdi! Fenerbahçe'den Heung-min Son sürprizi
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

HEUNG-MIN SON GÜNDEMDE

Yıldız isimlerle Jose Mourinho'nun elini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kore basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Premier Lig devlerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son'u listesine ekledi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sona erecek olan Son, ocak ayında kulüplerle görüşmekte serbest olacak.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Jose Mourinho'nun eski öğrencisini çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarıldı. Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili verdiği demeçte, "Son'a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

ESKİ DOST DEVREYE...

Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerini bambaşka bir yola sokan, önce Napoli ardından Bayern Münih'e imza atan Güney Koreli Min-jae Kim, vatandaşını Kanarya'ya gelmeye ikna etmek için önemli bir koz olabilir.

BAŞKA ADAYLAR DA VAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin Joao Felix ve Nicola Zalewski ile de ilgilendiği ve sarı-lacivertlilerin önümüzdeki iki transfer döneminin en büyük kulüplerinden birisinin olması beklendiği yazıldı.

42 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 42 milyon euro olan Heung-min Son, bu sezon forma giydiği 22 maçta 7 kez ağları havalandırdı ve 6 kez de asist yaptı.

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