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Spor

Jose Mourinho eski öğrencisini istedi! Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho eski öğrencisini sarı lacivertlilerde görmek istiyor. Mourinho'nun isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe, İngiliz oyuncu için transfer yarışına girdi. İşte o yıldız isim...

20 Haziran 2024 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Jose Mourinho eski öğrencisini istedi! Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı
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Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho ile transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ada basını, Jose Mourinholu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Getafe'de geçiren Mason Greenwood'u transfer etmek için yarışa katıldığını yazdı.

Haberde; Portekizli teknik adamın eski öğrencisini Fenerbahçe'de görmek istediğinin altı çizildi. Ancak Greenwood'u transfer etmeye en yakın takımın Valencia olduğu da vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 36 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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