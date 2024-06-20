Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho ile transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ada basını, Jose Mourinholu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Getafe'de geçiren Mason Greenwood'u transfer etmek için yarışa katıldığını yazdı.

Haberde; Portekizli teknik adamın eski öğrencisini Fenerbahçe'de görmek istediğinin altı çizildi. Ancak Greenwood'u transfer etmeye en yakın takımın Valencia olduğu da vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 36 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.