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Spor

Jose Mourinho: Galatasaray yenilmedi, puan kaybetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2024 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Galatasaray yenilmedi, puan kaybetti
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY ŞU AN 6 PUAN ÖNDE"

Galatasaray'ın puan kaybına değinen Mourinho, "Kaybetmediler, puan aldılar. O maçtan önce bizden 5 puan öndeler, şimdi 6 puan öndeler. Biz de kazanmak istiyoruz. Rakibimiz iyi durumda. Son maçta kazandılar. Biz de iyi durumdayız. İnanıyorum ki taraftarlarımız itici güç olacaklar." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK KOŞAN KAZANMAZ!"

Slavia Prag ile oynanan maç hakkında konuşan Mourinho, "Futbol, istatistikler değildir. Her zaman daha çok koşan kazanmaz. Nasıl koşmak gerektiğini bilmelisiniz. İyi koşan takımlar, daha fazla üretme şansı yakalarlar. Slavia maçı yoğun bir maçtı. O maçta kulübede opsiyonlar yoktu, savunma ve orta sahada değişiklik yapma şansımız yoktu. Şanslıyız ki ligde daha şanslıyız bu açıdan." sözlerini sarf etti.

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