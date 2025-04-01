Geçen sezon 99 puan toplayan takımı şampiyonluğa ulaştırması için sezon başında göreve getirilen ancak G.Saray'ın 6 puan gerisine düşen ve Avrupa Ligi'ne son 16'da penaltılarla veda eden Jose Mourinho; bu hafta ligde farkı 3 puana düşürmeye ve Aslan'ı kupada eleyip finale yürüme şansına sahip. Ancak aksi sonuçlarla F.Bahçe kariyerini tehlikeye de atabilir. Büyük maç performansı eleştiri konusu olan deneyimli hoca; 2 Nisan'da Galatasaray, 6 Nisan'da Trabzonspor'la Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

TEK ZAFERİ TRABZONSPOR'A KARŞI

Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen, Avrupa Ligi'nde ise Kadıköy'de 3-1 yenildiği Rangers'ı 2-0 mağlup etmesine rağmen penaltılarda havlu atan Mourinho, ligde ise iddialı takımlara diş geçiremedi. Kanarya bu sezon ligde G.Saray'dan 2 maçta 1 puan, Samsun'dan 2 maçta 2 puan, Eyüp'ten ise 1 maçta 1 puan alabildi, Beşiktaş'a ise kaybetti. İlk 5'teki takımları hiç yenemeyen Portekizli teknik adam; tek büyük maç zaferini deplasmanda 3-2'lik skor ile Trabzonspor'a karşı yaşadı.

BEŞİKTAŞ MAÇI DA KADIKÖY'DE

Bu sezon ligde 2 kez mağlup olan Sarı-Lacivertliler; iç sahada G.Saray'a 3-1, Beşiktaş'a ise deplasmanda 1-0 kaybetti. Mourinho bu hafta Kadıköy'de 2 derbi oynayacak. Mayıs ayının ilk haftasında ise Beşiktaş gelecek. Kara Kartal bu sezon derbi performansıyla dikkat çekiyor. G.Saray'a göre fikstürü daha kolay denilen F.Bahçe iç sahada Beşiktaş'tan sonra sezonun sonuna doğru Eyüp'le de oynayacak. Ancak o tarihe kadar Mou'nun önce bu 2 kritik sınavdan çıkması gerekiyor.