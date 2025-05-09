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Spor

Jose Mourinho için Suudi Arabistan iddiası: Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda derbilerde hayal kırıklığı yaşatan Jose Mourinho'nun ismi, Jorge Jesus'u gönderen Al-Hilal ile anılıyor. Sportif Direktör Mario Branco, “Mourinho'nun geçerli bir sözleşmesi var ve ayrılmak istemiyor” dese de, Suudi ekibinin yıllık 35 milyon dolarlık teklif hazırlığında olduğu öne sürülüyor.

Akşam9 Mayıs 2025 Cuma 08:08 - Güncelleme:
Jose Mourinho için Suudi Arabistan iddiası: Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
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Sezon başında çok büyük umutlarla Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, ilk senesinde büyük hayal kırıklığı yaşattı. Galatasaray'da 3 derbinin 2'sini kaybeden ve ezeli rakibine kupada da elenen Jose Mourinho, Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybederek taraftarlardan büyük eleştiri aldı. Sezonu kupasız katmak üzere olan dünyaca ünlü hoca, her şeye rağmen piyasada en önemli antrenörlerden biri olarak görülüyor. Başkan Ali Koç, 2 gün önce çıktığı yayında devam etmek istediklerini ancak Arabistan'dan önemli teklifler geldiğini söylemişti.

GEÇERLİ BİR SÖZLEŞMESİ VAR

Jorge Jesus'u kovan Al-Hilal; Carlo Ancelotti, Santo, Allegri, Inzaghi, Jose Mourinho gibi isimlerden birini takımın başına geçirmek istiyor. Konuyla ilgili Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'ya ulaşan Suudi basını, son durumu paylaştı. Branco'nun verdiği demeç şöyle: "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile gelecek sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmesi var ve ayrılmak istemiyor. Kulüpte kalmaya kararlı." Branco, Suudi medyasına şu anda kurulan bir temasın olmadığını da belirtti.

EN ÇOK KAZANANLARDAN BİRİ

Öte yandan Give Me Sport'taki haberde Portekizli Jose Mourinho'nun yıllık net olarak 9.2 milyon sterlin kazancıyla, dünyada en yüksek maaş alan teknik direktörler listesinde sekizinci sırada yer aldığı belirtildi. Portekizli teknik adam için Al-Hilal'in yıllık 35 milyon dolar seviyesinde bir maaş önereceği konuşuluyor. Koltuk için Ancelotti ve Mou şu anda favori. Yine Fenerbahçe'de görev yapmış olan Jorge Jesus'u gönderen Al-Hilal kulübü, 2.5 milyon dolarlık bir tazminat ödemesi yapmıştı.

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