Merkez orta saha için üst düzey bir hamle yapmak isteyen Fenerbahçe'de birinci hedef Tottenham'dan Rodrigo Bentancur. Teamtalk'ın haberine göre İngiliz ekibi kontratı 2026'da sona erecek Uruguaylı futbolcuyu maaşta ikna edemeyince piyasa kızıştı. Atletico Madrid ve Milan, futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Tottenhamhotspurnews adlı site ise Jose Mourinho'nun Uruguaylı oyuncunun transfer edilmesi için Fenerbahçe yöneticilerine rapor sunduğunu iddia etti. Tottenham; futbolcu ile anlaşamazsa sezon sonu bedelsiz gitmesi yerine 25 milyon euroya satış yapmayı düşünüyor. Fenerbahçe cephesinin 15 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı öğrenildi. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Bentancur'a; Süper Lig'i seçmesi için minimum 7-8 milyon bandında bir maaş önerilmesi gerekiyor... Öte yandan eski Tottenham gözlemcisi Bryan King, "Kulüp ne yapıp onu tutmalı" tavsiyesi verdi.

YENİ HEDEF ALVAREZ

Sarı-Lacivertliler, West Ham'da forma giyen Meksikalı ön libero Edson Alvarez için görüşmelere başladı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano; Ajax ve F.Bahçe'nin teklif sunduğunu yazdı. Oyuncunun seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.