Crespo, Krunic ve Zajc'ın takımdan gönderilmesini isteyen Jose Mourinho, Fred'in yanına takviye istedi. Geçen sezon da 6 numara için birçok deneme yapan Sarı-Lacivertliler, umduğunu bulamamıştı. Hem yönetim hem hoca, orta saha transferinin gerekliliği konusunda uzlaşıya vardı. Portekizli hocanın raporu doğrultusunda listenin tepesine Sander Berge ismi yazıldı. Burnley'de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli orta sahanın piyasası biraz yüksek...

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel değeri 20 milyon euro. Burnley, geçen sezon Berge için Sheffield'a 13.9 milyon euroluk ödeme yapmıştı. Burnley'in, Norveçli oyuncuyu 20'den aşağı bir bedele bırakmasının zor olduğu ifade ediliyor. 46 kez Norveç Milli Takımı için mücadele eden 1.95'lik Berge, zor durumda stoperde de görev yapabilir.