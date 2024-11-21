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  • Jose Mourinho isteğini yönetime bildirdi! Christian Eriksen adım adım Süper Lig'e
Spor

Jose Mourinho isteğini yönetime bildirdi! Christian Eriksen adım adım Süper Lig'e

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışı transferler yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho isteklerini yönetime bildirdi. Portekizli teknik adam, Manchester United forması giyen Christian Eriksen'i takımında görmek istiyor. Alınan bilgiye göre sarı lacivertli ekibin oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Akşam21 Kasım 2024 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Jose Mourinho isteğini yönetime bildirdi! Christian Eriksen adım adım Süper Lig'e
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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, ocak ayında yapılacak takviyeler için isteklerini yönetime iletmeye devam ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; yıldız teknik adam, Manchester United'ın yıldız orta sahası Christian Eriksen'i ligin ikinci yarısında kadrosunda görmek istiyor. Haberde, "Christian Eriksen, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde. Sarı Lacivertlilerin oyuncuyu kadrosuna katmaya yaklaştığı öğrenildi.

TÜRKİYE LİGİ'NE YAKIŞIR

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transferine yeşil ışık yaktığı bildirilen Christian Eriksen'in Ocak ayında Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı söyleniyor. Mourinho, Londra döneminde Eriksen'le kısa bir süre çalıştı ve Portekizli teknik direktör Danimarkalı oyuncunun İstanbul'a gelmesini istiyor. Türkiye Ligi, pasları her zamanki gibi birinci sınıf olan Eriksen'e kesinlikle yakışacak. Türk ekibinin Kırmızı Şeytanlar'a herhangi bir tazminat ödeyip ödemeyeceği netlik kazanmadı" denildi.

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