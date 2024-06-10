Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Manchester United'lı yıldız Mason Greenwood'un yeni takımı belli oluyor.

TeamTalk'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, bonservisi MANU'da olan İngiliz oyuncuyu gündemine aldı. Ancak, Greenwood, tercihini İtalyan devinden yana kullandı.

JOSE MOURINHO İSTEDİ

Haberde Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı lacivertli takımın, 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği yazıldı. Birçok transfer teklifi alan Mason Greenwood'un ise tercihini Juventus'tan yana kullandığı belirtildi.

JUVE'DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bununla birlikte İngiliz devinin, genç oyuncu için 40 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 36 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.