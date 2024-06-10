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Spor

Jose Mourinho istemişti! Mason Greenwood'dan Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe, bonservisini Manchester United'da bulunduran Mason Greenwood'u gündemine aldı. İngiliz futbolcu, geleceğine dair kararını verdi. İşte detaylar...

10 Haziran 2024 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
Jose Mourinho istemişti! Mason Greenwood'dan Fenerbahçe kararı
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Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Manchester United'lı yıldız Mason Greenwood'un yeni takımı belli oluyor.

TeamTalk'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, bonservisi MANU'da olan İngiliz oyuncuyu gündemine aldı. Ancak, Greenwood, tercihini İtalyan devinden yana kullandı.

JOSE MOURINHO İSTEDİ

Haberde Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı lacivertli takımın, 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği yazıldı. Birçok transfer teklifi alan Mason Greenwood'un ise tercihini Juventus'tan yana kullandığı belirtildi.

JUVE'DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bununla birlikte İngiliz devinin, genç oyuncu için 40 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 36 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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