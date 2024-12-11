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Spor

Jose Mourinho: Kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2024 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bilbao'nun güçlü bir rakip olduğuna değinen Mourinho, "Yüzde yüz zor bir maç olacak ama biz bu maçtan bir sonuç alabiliriz. Athletic Bilbao, güçlü bir takım ve turnuvanın favorilerinden biri. Final onların stadyumunda, bu onlar için motivasyon. 11 puana ihtiyacımız olduğunu oyunculara söyledim. Bu maçta da olmazsa telafi etme şansımız var ama bugün başka şansımız yokmuş gibi oynamamız gerekiyor. Kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"SEZONUN İKİNCİ KISMINDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Sezonun gidişatı hakkında konuşan Mourinho, "İlk 8 için 11 puanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Son maça kadar 11 alırsak bu bizim için limit olur. Bugünkü maçta 11 puana ulaşırsak, daha ilerisini düşünebiliriz. Muhtemelen ilk 8'in içinde olmak için 14 puanın yeterli olacağını düşünüyorum. Zor bir kura çektik. Listeye yazamadığımız isimler oldu. Sol bekte sıkıntı yaşadık. Bizim ana hedefimiz 11 puanı almak. 10-11 puanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu puanı aldıktan sonra daha fazlasını düşünebiliriz. İkinci yarıda daha güçlü olacağız. Hem daha uzun süre birlikte çalışacağız hem de listeden değişiklik yapabileceğiz. Bunu transferden bağımsız söylüyorum. Dolayısıyla play-off oynasak da bunu oynamaktan korkmuyorum. 10-11 puanın yeterli olacağını düşünüyorum. O puanı aldıktan sonra sonrasını düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

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