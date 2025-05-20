İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2025 Salı / 23 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8677
  • EURO
    43,8155
  • ALTIN
    4014.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho kendiyle çelişti! Zamanında o da aynısını yaptırmış
Spor

Jose Mourinho kendiyle çelişti! Zamanında o da aynısını yaptırmış

Jose Mourinho, Muslera'nın Kayserispor maçında penaltıdan gol atmasını sert sözlerle eleştirmişti. Ancak Portekizli teknik direktörün Porto'nun başındayken 7-0'lık Varzim maçında, kalecisi Esprito'ya penaltı kullandırdığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

AKŞAM20 Mayıs 2025 Salı 09:11 - Güncelleme:
Jose Mourinho kendiyle çelişti! Zamanında o da aynısını yaptırmış
ABONE OL

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçının 89. dakikasında kazandığı penaltıyı, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera gole çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise 2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Sarı-Kırmızılılar'ı sert bir şekilde eleştirdi. Sezonu kupasız kapatan Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, onların nasıl bir insani boyutta olduklarını gösterdi" ifadelerini kullandı.

Ancak, "Bütün dünyaya Türkiye'nin nasıl bir lig olduğunu gösterdim" diyen Jose Mourinho, kendisiyle çelişti. Mou'nun, 2003 yılında Porto'nun başındayken, kendi kalecisine de penaltı kullandırdığı ortaya çıktı. Porto, Portekiz Kupası çeyrek finalde karşılaştığı Varzim karşısında 6-0 öndeyken penaltı kazanmıştı. Şu anda Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştıran file bekçisi Nuno Esprito Santo, 90+2'deki penaltıyı gole çevirerek, durumu 7-0'a getirmişti. Mou'nun bu ikilemi, kamuoyunda çok konuşuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.