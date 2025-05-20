Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçının 89. dakikasında kazandığı penaltıyı, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera gole çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise 2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Sarı-Kırmızılılar'ı sert bir şekilde eleştirdi. Sezonu kupasız kapatan Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, onların nasıl bir insani boyutta olduklarını gösterdi" ifadelerini kullandı.

Ancak, "Bütün dünyaya Türkiye'nin nasıl bir lig olduğunu gösterdim" diyen Jose Mourinho, kendisiyle çelişti. Mou'nun, 2003 yılında Porto'nun başındayken, kendi kalecisine de penaltı kullandırdığı ortaya çıktı. Porto, Portekiz Kupası çeyrek finalde karşılaştığı Varzim karşısında 6-0 öndeyken penaltı kazanmıştı. Şu anda Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştıran file bekçisi Nuno Esprito Santo, 90+2'deki penaltıyı gole çevirerek, durumu 7-0'a getirmişti. Mou'nun bu ikilemi, kamuoyunda çok konuşuldu.