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Spor

Jose Mourinho: Kulübede ama bir sorunu var, oynamıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off rövanş maçı öncesi konuştu.

Haber Merkezi20 Şubat 2025 Perşembe 22:21 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Kulübede ama bir sorunu var, oynamıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off rövanş maçı öncesi konuştu.

Mourinho, "Maçı bitirip turu geçersek mutlu olacağız. Şu anda kafamızdaki tek şey kazanmak için oynamak. Rakibin nasıl oynadığını görüp ona göre savunma yapacağız. Her şeye hazırlıklıyız. Önemli olan sadece bu maça odaklanmak." ifadelerini kullandı.

"BİR SORUNU OLDUĞU İÇİN OYNAMIYOR"

Portekizli teknik adam, "İyi bir dönemdeyiz ama futbolda her şey olabilir. Öz güvenimiz yerinde. Çok fazla zorluk yaşadık ve bu zorluklar bizi daha da birleştirdi. Önümüzde 3 tane üst üste deplasman maçımız var. İkisi eleme maçı; biri bugün biri de haftaya Türkiye Kupası'nda. Mert Müldür bugün kulübede ama bir sorunu olduğu için oynayamıyor. İçinde bulunduğumu zor bir durum var ama birlikteliğimizle birlikte bunların üstesinden geliyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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