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Spor

Jose Mourinho kulüp arıyor!

Son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 'yi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim.' sözlerini sarf etti.

2 Mayıs 2024 Perşembe 00:45 - Güncelleme:
Jose Mourinho kulüp arıyor!
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Roma'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Jose Mourinho geleceğiyle konuştu.

Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Hiçbir projem yok. Ne olacaksa olur. Zor bir kariyerim oldu.Kazanmak için yaratılmamış takımlara teknik direktörlük yaptığımda bile insanların benden her zaman kazanmamı beklediğini biliyorum." dedi.

"KULÜP ARIYORUM"

Kulüp çalıştırmak istediğini açıklayan Mourinho, "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki Nerede? İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim." ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ'DEN TEKLİF YOK"

Portekiz'den teklif alıp almadığıyla ilgili gelen soruya ise Jose, "Hiçbir Portekiz kulübünden teklif almadım." şeklinde cevap verdi.

Sırasıyla Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, Roma'daki görevinden 16 Ocak 2024'te ayrıldı.

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