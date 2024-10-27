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Spor

Jose Mourinho maç öncesi konuştu: Topla oynama yüzdesi umurumda değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2024 Pazar 18:25 - Güncelleme:
Jose Mourinho maç öncesi konuştu: Topla oynama yüzdesi umurumda değil
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Manchester United maçındaki iyi oyuna değinen Mourinho, "Kazanmamız gerekiyor. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yaptık ve 1 puanla ayrılık. Performansımızdan dolayı mutluyduk ama sonuçtan dolayı mutlu değildik. Aynı oyunu sergilememiz ve mutlaka kazanmamız gerekiyor." dedi.

Topla oynama yüzdesi hakkındaki eleştirileri değerlendiren Mourinho, "Öne geçecek miyiz, bunu bilmiyorum. Maçı kazanmak istiyorum. Topa ne kadar sahip olduğumuzu önemsemiyorum, önemsediğim şey maçı kazanmak." sözlerini sarf etti.

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