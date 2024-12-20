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Spor

Jose Mourinho maç öncesi konuştu: Yeni çıkmış gibi değiller

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2024 Cuma 19:24 - Güncelleme:
Jose Mourinho maç öncesi konuştu: Yeni çıkmış gibi değiller
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Eyüpspor'un durumu hakkında konuşan Mourinho, "Eyüpspor, yeni çıkmış bir takım. Oyun tarzlarına bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller, lig tablosuna, oyuncularına, teknik direktöre bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller. Avrupa kupalarına katılma hedefleri, hırsları var. Arda Turan benim hakkımda iyi şeyler söylediyse teşekkür ederim. Ben onun hakkında dürüstçe fikrimi dile getirmiştim. Ben her zaman rakipleri ve teknik direktörlerini analiz ediyorum. Arda'nın büyük bir potansiyeli var. Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır. Eyüpspor, Arda Hoca'nın yansıması." ifadelerini kullandı.

AYMERIC LAPORTE TRANSFERİ

"Aymeric Laporte'nin transferini düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Mourinho, "Teşekkür ederim ama transfer hakkında konuşmuyorum. Özellikle maçtan önce transfer hakkında konuşmayacağım." dedi.

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