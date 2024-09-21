Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanan bu mücadele öncesi iki takımın teknik adamlarına göz atıyoruz.

İLK KITALARARASI DERBİ

Doğduğu günden bu yana futbolun içinde olan Jose Mourinho, kariyerinde birçok eşsiz başarı elde etti ve bu yolda dev maçların içinde yer aldı. Futbol tarihinin ikonik anlarında yeri olan Jose Mourinho için ilk Kıtalararası derbi olacak.

MOURINHO'NUN BÜYÜK MAÇLAR KARNESİ

Dev sahnelerde pek çok kez yer alan Portekizli teknik adamın kariyerindeki büyük maçlara baktığımız zaman Liverpool'a karşı 31 maçta 12 galibiyet 10 mağlubiyet, Barcelona'ya karşı 27 maçta 8 galibiyet 10 mağlubiyet, Manchester United'a karşı 24 maçta 10 galibiyet 5 mağlubiyet, Arsenal'e karşı 23 maçta 12 galibiyet 3 mağlubiyet, Manchester City'e karşı 23 maçta 11 galibiyet 7 mağlubiyet, Chelsea'ye karşı 14 maçta 5 galibiyet 7 mağlubiyet, Lazio'ya karşı 13 maçta 6 galibiyet 5 mağlubiyet, Milan'a karşı 13 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyet, Juventus'a karşı 12 maçta 5 galibiyet 5 mağlubiyet gibi istatistikler yakaladığını görüyoruz.

MOURINHO VS. GALATASARAY

Portekiz'deki derbilerde ise Sporting'e karşı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik, Benfica'ya karşı 9 maçta 6 galibiyet 2 mağlubiyet gibi dominant rakamlar görüyoruz. Mourinho, Galatasaray'a karşı oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ

Teknik direktör olarak merdivenleri bir bir çıkan ve Galatasaray ile son 2 sezonda şampiyon olan Okan Buruk, büyük maçlarda etkileyici rakamlara sahip. Fenerbahçe'ye karşı tüm maçlarda 18 maçta 7 galibiyet 9 mağlubiyet alsa da Galatasaray teknik direktörü olarak 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

GERÇEKTEN 'OTOBÜSÜ ÇEKER' Mİ?

Jose Mourinho, genel olarak hafızalarda büyük maçlarda aldığı tarihi galibiyetlerle ve ikonik hareketleriyle anılan bir teknik adam. Porto'dayken Old Trafford'da kazandığı zafer sonrası yaptığı koşu, Camp Nou'da elde ettiği tur sonrası sahanın ortasına yürümesi, Manchester United'dayken Juventus deplasmanında elde ettiği zafer sonrası elini kulaklarına götürmesi gibi... Roma'da da büyük maçlarda fena iş çıkarmadı ama kariyerinin son döneminde kale önüne 'otobüs' çekmesiyle adı anıldı. Bu çoğunlukla Chelsea, Inter ve Real Madrid dönemlerinde tarihin en iyilerinden biri veya en iyisi kabul edilecek dönemin Barcelona'sı ile sık sık karşılaşması ve antitezinin böyle olacağına inanmasıyla alakalıydı ancak Jose, güçlü olduğuna inandığı dönemlerde büyük maçlarda da olağanüstü atak futbollar oynatmıştır.

OKAN BURUK İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Okan Buruk, geçen sezonun sonundaki Fenerbahçe derbisi ve bu sezonun başındaki Beşiktaş derbisine kadar Galatasaray Teknik Direktörü olarak büyük maçlarda olağanüstü işler çıkarmış biriydi. Derbi mağlubiyeti yoktu. Fenerbahçe'ye karşı aldığı skorlar 3-0, 3-0 ve 0-0'dı. Bu iki derbiye ek olarak Young Boys, Kopenhag ve Sparta Prag maçlarında alınan kötü skorlar da üzerinde 'final maçlarında iyi değil' yorumunun artmasına neden oldu. Ancak, Okan Buruk adına bu kötü sıfatı yıkmak için ideal bir maç olabilir. Kadıköy'de Jose Mourinholu Fenerbahçe'yi yenmek, Okan Buruk'un kariyeri açısından da ikonik bir an olabilir.