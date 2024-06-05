Tottenham Hotspur'dan Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Heung-min Son'un adı Fenerbahçe ile anılıyor.

MOURINHO, ÖĞRENCİSİNİN PEŞİNDE

Team Talk'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun gözü transfer döneminde eski öğrencisinde olacak.

Haberde, Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Güney Koreli futbolcuyu Jose Mourinho'nun takımına istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ VAR

Fenerbahçe ile Tottenham arasında henüz resmi bir temas olmadığı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuya ilgi duyduğu yazıldı.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız oyuncu Son'u istediği belirtildi.