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Spor

Jose Mourinho onu istiyor! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha...

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Portekizli çalıştırıcının eski takımı Tottenham'dan öğrencisi Heung-min Son'u istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

5 Haziran 2024 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Jose Mourinho onu istiyor! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha...
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Tottenham Hotspur'dan Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Heung-min Son'un adı Fenerbahçe ile anılıyor.

MOURINHO, ÖĞRENCİSİNİN PEŞİNDE

Team Talk'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun gözü transfer döneminde eski öğrencisinde olacak.

Haberde, Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Güney Koreli futbolcuyu Jose Mourinho'nun takımına istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ VAR

Fenerbahçe ile Tottenham arasında henüz resmi bir temas olmadığı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuya ilgi duyduğu yazıldı.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız oyuncu Son'u istediği belirtildi.

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